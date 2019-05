Il prof ha un malore in gita, paura tra gli studenti. Salvato dall'elisoccorso

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN NAZARIO -, in gita sul, nel versante vicentino. Poco dopo mezzogiorno, il 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per una persona che si era sentita male: lungo il sentiero numero 936 che porta a Col Moschin, nel comune di San Nazario,, risultato poi essere F.B., 63 anni, residente ad Este (Padova), che stava accompagnando la comitiva di studenti, ha accusato unL', dopo aver imbarcato a Solagna un soccorritore in supporto alle operazioni, ha individuato il punto in cui si trovava l'insegnante, a circa 300 metri di quota, accudito da una collega, mentre un altro professore si era incamminato a valle con i ragazzi. L'eliambulanza ha quindi verricellato il soccorritore assieme al tecnico di elisoccorso e successivamente il medico, che hanno prestato le prime cure. L'uomo è stato quindi stato imbarcato e trasportato al campo sportivo di San Nazario (dove si trovava anche il pullman con gli studenti) dove attendeva l'ambulanza diretta all'ospedale di Bassano del Grappa per gli accertamenti del caso., ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.Un altro fatto di cronaca aveva turbato ieri, mercoledì 1 maggio, la zona del Grappa, nel versante trevigiano, nel comune di Borso del Grappa, dove unè morto dopo essere precipitato con il velivolo.