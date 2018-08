Sabato amichevole della nazionale di basket donne: delle 14 a referto 11 sono venete

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Grande appuntamento di sport questa sera (20.30) al PalaGoldoni con la partita amichevole di basket femminile tra laa e la formazione statunitense dellain tour per l’Italia. L’incasso della partita (biglietto intero 10 euro, 5 Under 13 e gratis Under) sarà devoluto alla, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Prima della partita sarà osservato unper onorare la memoria delle vittime di Genova. L’Italia del ct Marco Crespi giocherà con la maglia azzurrao. Quella in campo sarà un’Italia a trazione veneta: delle 14 giocatrici a referto 11 sono venete o giocano nelle tre squadre venete di A1: Olbis Andrè, Valeria Battisodo, Martina Crippa, Caterina Dotto e Marcella Filippi (Famila Schio); Lorela Cubaj, Valeria De Pretto e Gaia Gorini (Umana Venezia) e Caterina Dotto e Jasmine Keys (Fila San Martino di Lupari) e la bassanese Annalisa Pan che gioca negli Usa, campionato universitario. Per acciacchi fisici stasera non saranno disponibili Martina Kacerik (Venezia) e le ex Famila Katrin Ress (ora a Napoli) e Giorgia Sottana (al Fenerbahce Istanbul).