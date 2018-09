Notte brava per quattro giovani: ubriachi, scatenano una rissa in discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È stata una notte violenta quella tra sabato e domenica all’internodi via del Commercio: alleun addetto alla sicurezza ha chiesto l’intervento del 113 per unascatenata da quattro giovani amici, tuttiArrivati al disco pub gli agenti hanno trovato la situazione tranquilla perché i quattro giovani si erano appena dileguati a bordo di una Citroen C2. Con il numero di targa fornito da un addetto alla sicurezza gli agenti hanno rintracciato e bloccato i quattro poco distante, lungo via della Scienza: sono scesi dall’auto barcollando e tre di loro hanno inveito concon rifiuto di fornire le generalità. Gli agenti sono comuque riusciti a identificarli in M.R., marocchino di 23 anni residente a Thiene che era alla guida, A.O., marocchino pure di 23 anni e di Thiene e P.S. italiana di 19 anni residente a San Vito di Leguzzano. I tre, noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati pera pubblico ufficiale. A M.R. che si è gettato sul cofano della pantera, ammaccandolo, è statala patente el’auto. Il quarto componente la comitiva, un 24enne di Thiene, è stato sanzionato (come i tre amici) per. Tutti e quattro sono stati accompagnati in questura che hanno lasciato a mezzogiorno di domenica, dopo avere smaltito la sbornia.