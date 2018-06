Rapinatore tradito dai tatuaggi sulla spalla e sul polpaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA –daialla spalla e al polpaccio che forse ostenta con orgoglio in estate: il vicentino Luca Bortoluzzi di 50 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato percompiuta venerdì 22 giugno. L’uomo entrato al Quick Market di viale Trieste si era rivolto alla cassiera, chiedendole armato di una50 euro. Con freddezza la commessa si era spostata su una cassa contente poco denaro per prendere e consegnare al rapinatore. Nell’uscire l'uomo avrebbe detto che prima possibile sarebbe tornato per. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto il fatto con la particolarepresenti sulla spalla e su un polpaccio del rapinatore. Giovedì mattina una poliziotta in servizio in strada ha riconosciuto in un uomo a passeggio lungo viale Trieste i due tatuaggi descritti dalla commessa del market. Fermato e identificato in Luca Bortoluzzi l’uomoaggiungendo che accusa problemi di salute e che avrebbe restituito la somma quanto prima.