Sale a raccogliere le ciliegie, 50enne vola dalla scala davanti al bambino

CAMISANO VICENTINO - Sale su una scala per raccogliere delle ciliegie dalla pianta, ma perde l’equilibrio, cade rovinosamente al suolo e viene trasportato in elisoccorso all’ospedale di Vicenza. Protagonista è, titolare con il fratello Lorenzo del vivaio "Garden Busatta". L’incidente si è verificato attorno alle 16 di ieri 23 maggio, forse per raggiungere delle ciliege su un ramo lontano dalla sua posizione, il 50enne ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo, sotto gli occhi di un piccolo testimone: suo figlio di 6 anni. Rapido è stato l’intervento dei sanitari del Suem che per i dolori lamentati dal ferito a un fianco hanno chiamato l’elisoccorso per il ricovero al San Bortolo per traumi da caduta.