Presentate le liste per le amministrative

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA - Scaduto stamani alle 12 il termine ultimo per la presentazione deiprossimo. Archiviato il cambio alla guida della lista della, che ieri ha visto, presidente mandamentale di Confartigianato, ritirarsi e lasciare il posto di, si definiscono così le squadre che si fronteggeranno durante la prossima tornata elettorale.e con lei, che confermano il proprio appoggio alla ex-sindaca.Ancora tracce dell’ultima amministrazione nella lista aMarostica persindaco, consigliere d'opposizione uscente, che vede tra le sue fila l’ex vicesindacoe l’ex consigliere di maggioranza, a sorpresa tra i dimissionari del due gennaio scorso. Con loro anche, presidente del Consorzio di tutela della Ciliegia di Marostica Igp,, figlio di Gaetano, storico patron de La Rosina, e poi, consiglieri d'opposizione nell'ultimo consiglio comunale.Tra i nomi della lista civica Impegno per Marostica persindaco, l’ultimo presidente del consiglio comunalee l’ex assessore ai lavori pubblici. In lista anche, già assessore allo sport e alle politiche giovanili della giunta Scettro,, figlio dell’ex sindaco Alcide e poi tanti giovani, tra cui il coordinatore dimissionario del circolo PdA seguire l’elenco completo delle liste presentate oggi in Via Tempesta.Daniela BergamoMaria Adelaide BertaccoRenato BertolinYlenia BianchinMarialuisa BureiAlessandro CasagrandeMara Dalla RosaPietro FantinatoMarco GrapigliaAndrea MerloMario PariseMichele PariseStefano PresaSonia RossiValentino ScomazzonGreta SeganfreddoGiovanni BernardiValentina BelluzzoCecilia Angela BonottoGiacomo BordignonCristiano De AgnoiAndrea FabrisSergio FantinMichele GuardaGiuseppe Loris MarchioratoAndrea PonsoGiacomo SarcinaRoberta SebellinGiorgia Anna TelatinMichele TissiPaola VolpatoAntonia ZoccaliNorma BassettoAngela BernardiLuca BertazzoYuri BressanAntonio CapuzzoCiliana CostacurtaLivio CostacurtaAndrea CostenaroCristina GalanteEmilio GrandoMichele LunardonSofia MarconMatteo MinuzzoGiovanni PigattoTeobaldo TassottiPrisca CrestaniMatteo BellonGiulia BenacchioPaolo BonottoMariangela CrestaniMichaela CrestaniSara DinaleRosella FrigoRicardo LunardonSimone MattescoDiego MinuzzoIvan MorescoFederico PivottoGianni ScettroLuca TascaSilvia ToniazzoGiovanni Visentin