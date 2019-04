Poste, ha riaperto l'ufficio Vicenza 6 nel container in via Mercato Nuovo

VICENZA - Ha riaperto alle 15 di oggi 30 aprile - con un giorno d’anticipo rispetto alla data prevista del 2 maggio - l’ufficio delle Poste di Vicenza 6, nella sede provvisoria allestita in un container in via Mercato Nuovo.



ORARI. Nell’ufficio postale, dotato di sette sportelli ed una saletta consulenza, i cittadini potranno usufruire di tutti i servizi sia postali che finanziari secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì 8.20 -19.05 e il sabato fino alle 12.35.

