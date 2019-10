Pfas, Cgil e Filctem si costituiscono parte civile a processo

VICENZA - I segretari generali della Cgil di Vicenza e provincia Giampaolo Zanni e della Filctem provinciale Giuliano Ezzelini Storti hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile nel procedimento per l'inquinamento da Pfas contro ex dirigenti della Miteni di Trissino. L'udienza preliminare è stata fissata dal Gup vicentino Roberto Venditti per il prossimo 21 ottobre. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dai Pubblici Ministeri Hans Roderick Blattner e Barbara De Munari nei confronti di nove imputati, accusati dei reati di avvelenamento di acque e di sostanze alimentari. (ANSA). COM-BUO

