«Non può salire con il passeggino», mamma aggredisce autista del bus

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -ieri mattina in viale Trieste a Vicenza dopo l'da un'autista della linea 5 deglicausa di problemi con una passeggera. Al loro arrivo sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia hanno appurato che, poco prima, una trentenne di nazionalità nigeriana, residente in città, intendeva salire sul mezzo pubblico con un passeggino nel quale vi era il figlioletto di 18 mesi.Il conducente del bus, un 44enne residente a Montegalda, aveva fatto presente alla mamma che non ciò non era possibile in quanto, a bordo del mezzo, vi era già presente una persona con passeggino pertanto, per ragioni assicurative, non era consentito farla salire. La donna a questo punto, ha aggredito l’autista graffiandolo al volto. Il pronto intervento dei militari dell’Arma ha consentito di rappacificare gli animi e, al termine degli accertamenti, consentire la ripresa del viaggio. L'autista si è riservato di denunciare l’accaduto ed ulteriori approfondimenti sono in corso per ravvisare l’eventuale interruzione di pubblico servizio da parte della donna.