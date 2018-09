Baby gang di stranieri, sindaco dal prefetto: serve commissariato in città

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Si profilano novità sulla scottante questione diper fermare le baby gang formate in buona parte da stranieri di prima e seconda generazione che da alcuni mesiin città con aggressioni e vandalismi. Oggi pomeriggio ili ha incontrato ilper illustrare la situazione e proporre una possibile soluzione. «È stato un incontro cordiale - spiega Orsi - quello con il prefetto, che apprezzo perchè da quando si è insediato a Vicenza è sempre stato pronto all’ascolto e al dialogo. Ho spigato al dott. Guidato la situazione a Schio e la carenza d’organico delle forze dell’ordine e così ci ritroveremo la prossima settimana in un tavolo istituzionale, anche con le forze di polizia, per un'accurata analisi sul tema della sicurezza. Parleremo assieme per trovare delle soluzione condivise. Certo servirebbero nuove forze: a Schio c’è un vigile ogni 2.300 abitanti, mentre la media nazionale è di uno ogni mille». Lei è intenzionato a chiedere a Schio unper l’Alto Vicentino? «L’idea è questa, nel merito hoi collegi sindaci del territorio e ho riscontrato una grande. Ne parlerò al prefetto nell’incontro della prossima giornata acne se la richiesta deve essere inoltrata al Ministero». La legge non sarebbe da cambiare per rendere certe le condanne ai malviventi/teppisi? «Questa è un'altra questione, collegata all’interpretazione della legge con alcuni giudici a comportarsi più da ragionieri. Sononel lavoro in atto con il prefetto Umberto Guidato per una soluzione ai problemi di ordine pubblico sul territorio».