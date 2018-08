Opera Estate ricorda l’odissea del profugato nella Grande Guerra

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. La drammatica odissea del, una pagina di storia dellache ha coinvolto migliaia di persone della Valbrenta, sarà rivissuta nel racconto originale «» ricostruito attraverso documenti, interviste e memorie. Saranno ridate voce ai suoi protagonisti grazie all’interpretazione di, con la musica della, nella, in uno dei luoghi testimonianza di quell’esodo, sabato 11 agosto, ore 17.30, nell’ambito del programma teatrale di Opera Estate Festival Veneto.Dopo la disfatta di Caporetto, l’esercito austro-ungarico stabilì la linea del fronte tra l’Altopiano di Asiago, il Grappa ed il Piave, provocando l’esodo di oltre mezzo milione di civili dalle province di Udine, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza. In poche ore anchee salire sui treni verso destinazioni sconosciute. Intere comunità smembrate, nuclei familiari divisi, un peregrinare verso regioni anche molto lontane, diverse per condizioni ambientali e sociali.Le 'anime disperse' di questo esodo raccontano l’esperienza del profugato da un punto di vista esclusivamente umano, ripercorrendo frammenti di vita vissuta per un periodo parso interminabile lontano dalle proprie radici, in condizioni a volte proibitive. Musiche e canzoni, in gran parte frutto di una ricerca nella tradizione orale, ci restituiscono il clima dell’epoca e i sentimenti delle persone che provarono sulla loro pelle la triste esperienza del profugato.Il testo, ispirato liberamente ai libri ‘’, di Angelo Chemin e Daniela Caenaro e ‘’, di Eugenio Campana, prende vita con l’interpretazione di Paola Rossi e Carlo Presotto, accompagnati dalle note della Banda Brian.