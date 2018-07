Ancora la truffa del frigorifero, spariti 66 mila euro in due colpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO/SCHIO – In questa estate 2018 hanno compiuto un salto di qualità nellai truffatori che in coppia si presentano nelle abitazioni di persone anziane. Falsi tecnici del gas a Bassano hanno razziato 60 mila euro e a Schio 6 mila con la proposta di porreper evitare il loro deterioramento dal caldo.A Bassano, in settimana, unaresidente in zona Belvedere ha ricevuto la visita di due fantomatici tecnici del gas: uno di loro conha millantato una fuga di metano nella zona e una volta entrato ha fatto esplodere un petardo per simulare la rottura di una tubatura in casa. Per sanare l’ambiente il falso tecnico ha spiegato alla spaventata coppia che era necessario l’che però avrebbero rovinato l’oro e la filigrana del denaro tenuto in casa, anche quello addosso come le fedi, da porre al sicuro in frigorifero. Posto in frigo un sacchetto per valore di circa 60mila euro uno dei due falsi tecnici ha fatto uscire dalla cucina la coppia e il complice haSimile la storia di Schio, vittima una 79enne del quartiere di Santa Croce, vedova da pochi giorni, ha ricevuto la visita di un sedicente tecnico dell’acqua che ha millantato la fuoriuscita dai rubinetti di acqua. Nel parlare l’uomo haqualcosa in faccia alla donna che poco dopo ha perso lucidità tanto da accettare la proposta di porre nel frigorifero denaro e oro di casa così da proteggerli dal caldo. Poco dopo al campanello della vedova ha suonato un uomo che si è spacciato per un agente della polizia locale e una volta in cucina il falso tecnico ha chiesto alla donna di fare assieme un controllo in cantina. Il sedicente vigile ha aperto il frigo e preso ilè uscito indisturbato. Entrambe le truffe sono state denunciate alle forze dell’ordine.