Domani sera la Luna rossa del 27 luglio da ammirare con i telescopi

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Domani 27 luglio è il giorno della: il nostro satellite diventerà rosso. Anche il pianeta Marte nella stessa serata sarà più che mai luminoso, perché si troverà nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra. Il fenomeno astronomico che inizierà attorno alle 19 con il Sole a illuminare il cielo raggiungeràquando sarà buio a sufficienza per osservarlo al meglio. Un connubio particolare che ilintende offrire al meglio a tutti gli appassionati della volta celeste con un appuntamento pubblico a partecipazione libera. Sorto in città nel 1978, il gruppo ha organizzato per i cittadini(al termine dell'eclissi) un punto d’osservazione con dei telescopi, laterale di via Pista dei Veneti. Nell’occasione in tutta la zona, per consentire una migliore osservazione, l'illuminazione pubblica rimarrà spenta durante la notte.Il Gruppo Astrofili Schio ha organizzato un secondo appuntamento di osservazione:l'Osservatorio "don Francesco Faccin" sul monte Novegno sarà aperto al pubblicoper dare la possibilità a tutti di ammirare con il prisma di Herschel la granulosità e con il telescopio solare Lunt le protuberanze del Sole. Per info contattare il 329.0689207 entro sabato sera. Domenica sarà possibile il passaggio in auto lungo la strada del Novegnoall’ordinanza comunale di divieto di transito.