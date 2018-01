Ha picchiato per l’ennesima volta gli anziani genitori: è in carcere

VICENZA - Nuovo caso di un figlio che picchia gli anziani genitori. Da sabato è nel carcere cittadino il vicentino D.B. di 48 anni (la questura ha fornito solo le iniziali), arrestato perché tra le mura di casa, all’ora di cena, ha rifilato una sberla al padre di 70 anni e poi davanti ai poliziotti ha tentato di aggredire la madre, pure di 70 anni. Come riporta il Giornale di Vicenza D.B. è noto alle forze di polizia: negli ultimi sette anni nei suoi confronti la questura è intervenuta una quarantina di volte per episodi di violenza sui genitori che non hanno mai voluto denunciare il figlio. Nell’ultimo episodio di sabato il 48enne programmatore informatico, con problemi di alcolismo, ha dato in escandescenze e ha alzato le mani contro il padre, che subito dopo con la moglie è uscito di casa per chiedere aiuto al 113 e ritentare in casa in compagnia degli agenti. Alla vista delle divise D.B. tentato di saltare addosso alla madre: fermato in tempo dagli agenti è stato arrestato e condotto in carcere, al Pio X.

Martedì 2 Gennaio 2018, 09:57