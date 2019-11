Rivolta contro il centro commerciale: «A rischio un parco di 5 ettari»

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un polmone verde grandetrasformato in un centro commerciale. Ai, nella periferia ovest di Vicenza, scoppia la rivolta contro “laDel progetto si parla da anni, ma ora sembra che abbia subito un'accelerata con la presentazione, da parte dei privati di Agrifutura, della richiesta di rilascio dellaal Comune. Un atto necessario per la costruzione diaccanto all'Auchan e all'ex Brico.Si parla di qualcosa comedi terreno, più quelli destinati a uffici e parcheggi. Totale:di suolo da trasformare in edifici commerciali. Apriti cielo. Per ilsi tratta di una “”. E lancia un appello: «Fermiamo la colata di cemento».Ilnella sede dell'ex circoscrizione 6 di villa Lattes è previsto un incontro per la presentazione del piano. «Partecipiamo numerosi - l'invito del comitato - Decideremo insieme come far ripartire la. E' ancora possibileaprendo untra Comune e Incos per ridisegnare il volto delle aree verdi edificabili dei Pomari».