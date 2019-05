Paura allo zoo didattico: incendio distrugge caravan, nessun ferito

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA VICENTINA -allodi Caselle di Noventa Vicentina per l’incendio di un caravan: nessuna persona o animale è rimasto coinvolto, ma si sono vissuti lunghi minuti di apprensione.è stato lanciato attorno alle 13.15: i vigili del fuoco arrivati da Lonigo e da Vicenza con un’autobotte hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri mezzi e tendoni, che si trovavano a pochi metri. Il rogo ha completamento distrutto il camper utilizzato dagli addetti al parco. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute sul posto. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo da parte dei pompieri sono durate circa un’ora e mezza.