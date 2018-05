di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREGANZE - Presentato ieri presso, il nuovo progetto della Fondazione Only the brave “”, un, realizzato in collaborazione con l’Associazione casa di pronta accoglienzae l’, vicepresidente della Otb foundation, che in prima persona, ha ideato e sviluppato il progetto.«Per realizzare questa iniziativa», ha spiegato Arianna Alessi.«Che insieme lavoreranno in rete per dare un sostegno concreto alle vittime di violenza fisica e psicologica. Un, fornirà sostegno e informazioni utili, a cui seguiranno, quando necessario, ulteriore. Ma anche l’attivazione di tirocini formativi per ridare a queste donne la dignità, il coraggio e la forza di affrontare il difficile percorso che le porterà fuori dal tunnel della violenza».«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione della fondazione Otb», ha aggiunto Valeria Martinelli di«La nostra Onlus èsu questo territorio che è cresciuto sino a comprendere ben, in seguito alla nascita della Ulss 7. Diventano quindi fondamentale il sostegno economico e la creazione di nuovi strumenti di supporto e aiuto come questo numero antiviolenza, che ci permetterà di prenderci cura nel migliore dei modi delle donne che si affidano a noi».«Diversamente da quanto succede con altri reati, che sono nettamente in diminuzione,», ha spiegato l’avvocato Martinelli.«Questo ci deve far riflettere sullo stato della nostra società. Perché se è vero che bisognerebbe, ad esempio, facilitare e agevolare l’iter processuale dei casi di violenza, è vero anche che bisogna agire in maniera più ampia e profonda sulla collettività, con ampie iniziative di sensibilizzazione. Delle, 1251, addirittura. Questo significa chedi decidere, di scegliere, di vivere come meglio crede la propria vita».A chiudere l’incontro la toccante testimonianza di, la giovane donna sarda sopravvissuta alle fiamme appiccate dall’ex marito nel tentativo di ucciderla. Valentina è oggi testimonial della onlus Fare X Bene, grazie alla quale partecipa a incontri di sensibilizzazione in giro per l’Italia.. Donne riconoscete la violenza, non vergognatevi,».