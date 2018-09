© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO DI LEGUZZANO – C’è sconcerto nella piccola comunità sanvitese per l’improvvisa morte di, “personaggio pubblico” in paese come gestore da quasi 30 anni della storicadi via San Gaetano 14. Appassionato diil pizzaiolo è stato stroncato da un malore ieri, all’età dicompiuti il giorno prima: era in sella alla sua amata bicicletta. Verso le 11.30 Angelo Acampora nel percorrere lache dal centro di San Vito conduce a Monte di Malo si è improvvisamente accasciato sull’asfalto. Due automobilisti di passaggio si sono fermati e rilevate le gravi condizioni del ciclista hanno chiamato il 118. I sanitari del Suem hanno trasportato Angelo Acampora all’ospedale di Santorso:sono stati i ripetuti tentativi di rianimazione del personale medico. Ha lasciato la moglie Gianna Danzo e i figli Anna e Antonio che da volontà del defunto hanno acconsentitodegli organi. Le esequie saranno celebrate alle 9.30 di sabato nella chiesa parrocchiale. I post di cordoglio ai familiari si stanno moltiplicando sui social.