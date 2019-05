Denuncia un pregiudicato per rapina: tutto falso, il calunniatore nei guai

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO PRECALCINO - Un 45enne italiano, residente in paese, è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Dueville per. L'uomo lo scorso 18 maggio si era recato presso il comando per sporgere denuncia contro undella zona che a suo dire, unitamente ad altri tre soggetti non meglio indicati, lo avevano. I riscontri e le testimonianze raccolte dai carabinieri di Dueville hanno però permesso di accertare l’assoluta infondatezza dell'accusa. Di conseguenza il 45enne è stato denunciato.