Moldavo 19enne trovato con una scacciacani e 10 pallottole: denunciato

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Un moldavo 19enne, M.C. nullafacente e con pregiudizi polizia, in un controllo stradale a bordo di una Citroen C1 è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva del previsto tappo rosso e munita di caricatore con 10 cartucce calibro 8 a salve. È stato deferito in diretto in stato di libertà per porto abusivo d’arma. È andata male anche ai tre amici che erano con lui nell’auto, segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di 1,60 grammi di marijuana e 0,34 grammi di cocaina. Si tratta di V.B., 20enne scledense, nullafacente con pregiudizi polizia; K.B. 17enne scledense, studentessa incensurata e N.C.S. 18enne maladense, nullafacente con pregiudizi polizia.