Mogli in pasto ai maiali, trovati nuovi frammenti umani nell'allevamento

VELO D'ASTICO (VENEZIA) - Trovati nuovi frammenti di corpo umano durante gli scavi nell’ex allevamento di maiali di Valerio Sperotto Velo d’Astico . Qui - come riporta il Giornale di Vicenza - era stata rinvenuta un’unghia a Virginia Mihai, una delle due mogli scomparse dell'ex allevatore Valerio Sperotto, scomparso nel 2011 all’età di 64 anni.Potrebbero essere non due ma tre le donne uccise e date in pasto ai maiali nel proprio allevamento da parte di Sperotto. Oltre alle due mogli scomparse nel nulla, ufficialmente fuggite dal marito con destinazione ignota,sparita nel gennaio 1988 e, scomparsa nell’aprile del 1999 è emersa una terza donna scomparsa, presunta fidanzata. Nell’avviata indagine è emerso che tra il primo e il secondo matrimonio Valerio Sperotto avrebbe conosciuto e frequentato una ragazza straniera di un Paese dell’Est Europa, i testimoni nel merito non mancano. Una ragazza da anni scomparsa nel nulla.