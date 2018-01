Vola con la minicar dal viadotto: miracolata 37enne

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVENE ROCCHETTE - Ha visto laalle 7.45 di oggi una 37enne residente in paese che nel percorrere con la propria minicar via Caltrano, in direzione di Chiuppano, giunta in prossimità del, per cause in corso di accertamento da parte del personale del distaccamento di polizia locale Alto Vicentino di Piovene Rocchette intervenuto sul posto, ha perso il controllo del mezzo perNonostante la frenata il mezzo ha proseguito la marcia: ha c, una decina di metri più in basso. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio e un'ambulanza del Suem: i sanitari hanno trovato la 37enne, cosciente maper la paura provata. É stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso per essere sottoposta agli esami medici del caso.