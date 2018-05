Militare in pensione versa 30mila euro all’amante gay per il suo silenzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Stanco di essere sotto ricatto e di versare continue, fino a 30 mila euro, all’per pagare il suoun 70enne di Torri di Quartesolo,e nipoti, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri.Ieri il giudice Maria Trenti ha rinviato a giudizio il tunisino K.S. di 50 anni, domiciliato a Vicenza. Il nordafricano e l’ex militare per alcuni anni avrebbero intrecciato una clandestina storia di amore omosessuale. Dal 2009 al marzo 2013 il tunisinoall’amante 30 mila, prima come prestiti e dal 2011 come ricatto per non rivelare la loro relazione ai figli. Probabilmente stanco delle continue richieste di denaro il 70enne haai carabinieri di Camisano. Ieri il tunisino è stato rinviato a giudizio e in settembre in tribunale dovrà difendersi dall’accusa di estorsione.