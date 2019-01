Manuela Lanzarin nuovo assessore veneto alla Sanità

di Roberto Lazzarato

ROSA’., di Rosà, alle porte di Bassano del Grappa, è la nuovadella Regione Veneto, subentrando a Luca Coletto a seguito della sua nomina a sottosegretario di Stato alla salute. Il governatore Luca Zaia con proprio decreto ha assegnato alla Lanzarin, classe 1971, la delega alla sanità dando la notizia nel corso dell’incontro periodico con i direttori generali per fare il punto sui principali temi della sanità regionale.La Lanzarin, con un’ampia esperienza amministrativa e parlamentare,, all’atto della nascita della seconda Giunta Zaia, e in particolare quella aiManuela Lanzarin nelle fila della Lega Nord è stata eletta consigliere comunale di Rosà nel 1997 ed ha subito ricoperto l’incarico di assessore alla cultura e pubblica istruzione. Dal 2002 al 2012 è statadel comune di Rosà e terminato il doppio madato ha ricoperto la carica di vicesindaco. Nel 2008 è stata eletta allae nel 2015 alle elezioni regionali in Veneto è stata eletta consigliera in provincia di Vicenza nella Lista Zaia.