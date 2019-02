Truffatore on line vende elettrodomestico a 150 euro e sparisce: denunciato

di Vittorino Bernardi

LONIGO - Nuovarisolta dai carabinieri con la denuncia del venditore che ricevuta la somma dell’oggetto posto in vendita. Una 57enne residente a Lonigo nei giorni scorsi da una pagina dedicata alle inserzioni su Facebook ha effettuato un bonifico di 150 euro su una carta prepagata per l’acquisto di un elettrodomestico. Trascorsi alcuni giorni di attesala donna ha contattato il venditore, a vuoto: irreperibile. Inevitabile per la signora una corsa alla stazione dei carabinieri di Lonigo per raccontare la sua storia. Dai codici del versamento effettuato i militari hanno individuato ilnel 36enne G.D. residente a Taranto: è statoalla procura della Repubblica di Vicenza per il reato di truffa.