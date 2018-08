Pianta precipita su un furgone: tragedia sfiorata, Riviera Berica chiusa

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARE -mattina, poco dopo le 8.30, a Costozza di Longare, lungo la Riviera Berica per la caduta di un albero finito lungo la strada a causa del: la presenza di rami di grosse dimensioni ha bloccato la circolazione per circa due ore. La caduta è avvenuta sopra un: nessuno ferito, ma tanta paura perchè il mezzo è stato colpito in pieno.arrivati da Vicenza hanno tagliato e rimosso i grossi tronchi d’albero, liberando prima una corsia, facendo così riprendere la circolazione a senso alternato. Dopo aver liberato la strada, si è proceduto a liberare il furgone, seriamente danneggiato, che era parcheggiato in un’area privata con sopra il grosso tronco adagiatosi sopra il mezzo. La polizia locale ha coadiuvato le operazioni di soccorso deviando e regolando il traffico stradale in arterie minori.