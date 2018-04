“Lanciafiamme” contro le erbacce: sulle strade arriva il pirodiserbo

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Diserbante? Macché. Meglio un piccolo “”.Contro ledelle strade, a Vicenza si sperimenta una nuova tecnica. Si chiama. Utilizza unache rimuove erbe e sterpaglie.Il sistema, messo in atto dagli operai di, mira a trattare idi strade e marciapiedi cittadini. E dopo l'avvio, nel 2017, del- che elimina la vegetazione spontanea con il- ecco ora la cannula destinata a bruciare erbe di piccolo taglio. «Il tutto avviene in», precisa l'ex municipalizzata.Questo metodo, diffuso nell'agricoltura biologica, sbarca in città con azioni mirate. In programmanel periodo che va da marzo a ottobre. L'obiettivo è quello di colpire anche i semi dell'erba grazie al calore emesso dall'attrezzo.