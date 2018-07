Laika, sparita sul Grappa, ritrovata dopo due settimane

di Vittorino Bernardi

SAN NAZARIO DEL GRAPPA - Laika, la cagnolinasul massiccio del Grappa domenica 17 giugno lunedì 2 luglio è: è in buona salute nonostante le due settimane vissute da sola e all’aperto. Si era smarrita nell’inseguimento di un camoscio durante un’escursione sopra San Nazario con il proprietario Bruno Loro e la moglie. La coppia ha cercato per giorni la cagnolina, anche con volantini sul territorio, prima di chiedere aiuto al. La squadra del gruppo Pedemontana del Grappa ha perlustrato salti di roccia e l'area dell'Alpe Penise il; gli strapiombi più a nord con diverse calate da 60 a 120 metri lungo le fenditure che tagliano il Grappa nella zona della Val Fontanon, dove Laika si era allontanata, il. Due uscite effettuate a vuoto. La bella notizia è arrivata lunedì, da: un avventore dell’albergo San Giovanni ai Colli Alti, residente a Bassano del Grappa, nei pressi del locale ha riconosciuto in un cane randagio Laika, notata su un volantino. Con una telefonata il proprietario Bruno Loro ha raggiunto l’albergo, raccolto e coccolato Laika prima di portarla casa.