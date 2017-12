La sacra famiglia in 30 tappe: ecco l'itineraio dei presepi

di Roberto Cervellin

VICENZA - Gesù bambino? E' nato nella Sala del quadro di, riprodotta in scala assieme alla celebre tela di Veronese. Ma anche ai piedi dell'altare del tempio di. E tra le lenzuola della chiesa diLa sacra famiglia allestita dai vicentini.Sono unale tappe dell'realizzati da volontari e associazioni in altrettantedel capoluogo berico. Una tradizione proposta ogni anno con tecniche e materiali nuovi. «L'obiettivo è invitare i cittadini a fermarsi un po' e a meditare su valori sempre validi», spiegano i responsabili dell'associazione “Presepi di Vicenza”.Il percorso «alla scoperta del vero significato del Natale» parte dalla(il presepio si può vedere fino al 26 gennaio dalle 7.30 a mezzogiorno e dalle 15.30 alle 19), prosegue per(fino al 2 febbraio dalle 8 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19),(fino al 2 febbraio dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20). Tocca poi la(fino al 31 gennaio dalle 8.30 a mezzogiorno), la chiesa(fino al 15 gennaio dalle 7.30 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19),(fino al 2 febbraio dalle 8 a mezzogiorno e dalle 15.30 alle 18.30),(fino al 2 febbraio dalle 7 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19),(fino al 31 gennaio dalle 8 a mezzogiorno e dalle 14 alle 19).Le altre tappe sono le chiese di(fino al 6 gennaio) e(fino al 4 febbraio dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18), e(fino all'8 gennaio dalle 7.30 a mezzogiorno e dalle 14.30 alle 18.30). In esposizione inoltre i presepi die sFino all'8 gennaio asi ammirerà il presepe in arena con statue a grandezza naturale, mentre altri presepi artistici sono stati ricavati nelle chiese di