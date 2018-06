La Lav contro i pannelli fono-isolanti: strage di uccelli

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - «Fermate lalungo la Pedemontana, nel tratto Bassano-Thiene». È il messaggio in sintesi lanciato su Facebook dalla: i pannelli fono-isolanti in fase di installazionesono trappole mortali per i volatili. «Centinaia di uccelli sono stati trovati morti, schiantati - spiega la Lav - sulle barriere trasparenti. Privi di adeguata segnalazione di presenza i pannelli non sono intercettabili dagli uccelli in volo, sia di giorno che di notte, per cui molti sinell'impatto. Non è possibile tollerare questa situazione che dimostra una volta di più l'inadeguatezza delle prescrizioni e delle mitigazioni ambientali poste in essere, l'assenza di monitoraggi ambientali, denunciata anche dalla Corte dei Conti, e la superficialità della VIA (Valutazione Impatto Ambientale)». È severo nei confronti delle autorità il post su Facebook. «Le sedi LAV di Bassano del Grappa, Vicenza e Treviso, verificata la situazione siche certi progetti pubblici siano sempre studiati solo per la, senza considerare adeguatamente altre necessità e altri interventi, pur previsti dalla normativa vigente: ecodotti, passaggi protetti e altre misure di mitigazione e di deframmentazione a favore di anfibi, fauna selvatica e uccelli». Le tre sedi Lav suggeriscono una. «Chiediamo ai Comuni interessati e alla Regione Veneto di porre urgentemente rimedio in prima istanza al problema dei pannelli trasparenti che può essere agevolmente risolto colorandoli o incollando sagome di uccelli e di seguito agli altri problemi connessi all'enorme effetto-occlusione dovuto a una grande infrastruttura lineare come la Superstrada Pedemontana Veneta».