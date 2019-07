La contrada di San Gaetano vince il Palio delle zattere

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA I biancorossi dellasotto il diluvio. Un temporale pauroso si è abbattuto sulla Valbrenta proprio nel momento della partenza della 33.ma edizione dell'evento, «una– ha sottolineato, presidente del Consiglio Regionale veneto - unica nel suo genere non solo per la nostra regione, ma anche a livello nazionale, che dà lustro alla Valbrenta.»assiepate lungo le rive del Brenta sono state costrette ad assistere alla singolare tenzone sotto una pioggia violenta ed incessante che non ha però sminuito l’entusiasmo dei contradaioli e il coinvolgimento degli spettatori.La partenza alle 16.30 con in pole position la zattera della contrada di San Gaetano, seguita da Mori, Sasso Stefani-Giara Modon, quindi i plurivincitori di Oliero seguiti dai detentori del palio di Costa-Collicello, poi Torre, Fontoli, San Marco e Londa. Gara subito vivacizzata dalla bagarre per contendersi le prime posizioni, resa particolarmente difficoltosa dall’inclemenza del tempo. Acqua sotto, sopra, da tutte le parti, come un nubifragio tropicale, ma gliche insidiavano la loro posizione, in particolare la zattera di Sasso Stefani, di contrada Mori, attardata però dalla caduta in acqua di due zattieri poi recuperati, e Costa-Collicello. Sorprendente il recupero della Torre e parzialmente anche di Londa partita in ultima posizione. Qualche intoppo nella prova intermedia ha causato un arretramento nelle posizioni di rincalzo, mentre non c’è stata storia per lacon gliin trionfo sul palco con tutti i contradaioli. Al secondo posto lae sul terzo gradino del podio contrada. Poi i detentori del Palio di Costa-Collicello, Sasso Stefani-Giara Modon, Oliero, San Marco e chiudono la fila penalizzate Fontoli e Londa.La gara sulle acque del Brenta è stata preceduta dalla sfilata aperta dagli, quindi gli zattieri delle nove contrade accompagnati dalle damigelle, gli Zattieri del Brenta, il gruppo Emigranti di Valstagna a ricordare le centinaia di persone che hanno lasciato la Valbrenta per recarsi all’estero in cerca di lavoro e il gruppo folcloristico, con una rievocazione degli antichi mestieri.«La grande organizzazione e la partecipazione di così tanta gente al Palio delle zattere, l’entusiasmo e la passione messe in campo dalle contrade, evidenziano il rapporto che ci lega al nostro territorio, mantenendo vive la varie identità, - ha sottolineato il sindaco del neonato comune di Valbrenta,. - Lavorando assieme potremo fare grandi cose.»«Manifestazioni come questa non esistono in Europa - ha dichiarato, presidente del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. – E’ quindi mia intenzione proporre l’inserimento del Palio delle zattere nel Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche.»In serata vincitori e vinti si sono ritrovati in ogni contrada a banchettare attorno alle lunghe tavolate per brindare alla vittoria o per dimenticare la sconfitta, già lanciando la sfida all’edizione del Palio del prossimo anno.