Kosovaro 32enne espulso dall’Italia per terrorismo, vive nel Vicentino

ARZIGNANO – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato un decreto didell’Italia pera carico del cittadino kosovaro, operaio di Arzignano. Ieri mattina agenti della Digos hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione e dopo la convalida del provvedimento da parte del giudice è stato accompagnato in aeroporto eper il Kosovo. Arben Suma non potrà rientrare in Italia, pena l'arresto.Il kosovaro, con permesso di soggiorno valido fino a luglio 2019, nel dicembre 2015 è stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale perchè avrebbe avutocn un esponente della Jihad arrestato in Macedonia perché sospettato di reclutare giovani nella rete terroristica. Nel provvedimento di espulsione è precisato che Arben Suma daha evidenziato un’azione di propaganda a favore dello. È accusato anche di avere giustificato l’attentato terroristico contro la redazione del settimanale satirico francese “Charlie Hebdo”.