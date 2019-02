Boscaiolo colpito alla testa nel taglio di un albero: spettacolare soccorso

di Vittorino Bernardi

ROANA - Infortunio sul lavoro per un boscaiolo di nazionalità austriaca poco prima di mezzogiorno in, con intervento del Soccorso alpino di Asiago e dell’elisoccorso di Verona emergenza. Durante il taglio di un lotto di schianti il boscaiolo è stato colpito alla testa e ferito. I colleghi hanno chiamato il 118 per l’intervento di una squadra di volontari del soccorso alpino che ha raggiunto il luogo indicato e ha affiancato il personale sanitario: medico e tecnico dell’elisoccorso calati per una ventina di metri tra gli alberi con ilhanno medicato l’infortunato, caricato e trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa per le cure del caso.