Tamponata, trascrive male il numero di cellulare della controparte: salvata dal targa system

VICENZA - Una vicentina di 20 anni, coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale, avvenuta lungo la provinciale Arzignano-Chiampo, è stata "salvata" dalle telecamere intelligenti.



La giovane stava procedendo in direzione Arzignano alla guida della sua Ford Fiesta, quando è stata tamponata da un Bmw X5 condotto da un 52enne di Arzignano. I due automobilisti avevano deciso di scambiarsi il numeri dei cellulari in vista della quantificazione dei danni e di un risarcimento, ma nel numero trascritto mancava una cifra, quindi il numero era inesistente. La ragazza ha quindi deciso di lanciare un appello su Facebook per rintracciare qualche testimone dell'incidente e il proprietario del Suv: l'appello è stato letto su internet dal presidente del consiglio comunale, Enrico Marcigaglia, che ha subito allertato la polizia locale di Arzignano.



Grazie alla visione delle immagini del targa system, posizionato ai confini dei due Comuni, il Suv è stato rilevato ed è stato possibile così risalire al proprietario, il quale si è recato al Comando. I due protagonisti hanno risolto quindi in modo bonario la questione e il proprietario del Suv ha deciso di liquidare subito il risarcimento alla controparte.

