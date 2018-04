Precedenza mancata: scooter investito da un'auto. Ferita una donna

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Incidente stradale questa mattina in zona industriale, provocato da una mancata precedenza, con il bilancio di un ferito. Dai rilievi effettuati alle 9 dalla polizia locale Alto Vicentinoun 22enne alla guida di una Ford Mondeo nell’immettersi da via Veneto su viale dell'Industriadi dare la precedenza ha investito un ciclomotore condotto da una 64enne che stava percorrendo l’arteria in direzione Schio centro. Caduta sull’asfalto la donna è stata soccorsa dai sanitari del Suem e trasportata,, nel vicino ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso. Il conducente dell'auto è stato sanzionato amministrativamente per la mancata precedenza con ladalla patente di guida.