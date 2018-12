San Silvestro, la protezione civile: «Non usate i botti, meglio le lanterne cinesi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Laha lanciato un doppio invito a quanti festeggeranno all’aperto la notte di San Silvestro. Primo invito: su internet si sta diffondendo l’auspicio dell’utilizzo delleal posto dei botti. Si rammenta che in questo periodo di siccità tale pratica èe che in ogni caso le pene per chi causa un incendio boschivo colposo sono molto severe: da uno a cinque anni. E il danno erariale imputabile all'autore, collegato alle attività di spegnimento, raggiunge con facilità i. Secondo invito: per la mancanza di precipitazioni e lo stato di attenzione per vento forte si raccomanda a tutti la massima prudenza e attenzione nell'utilizzo di fuochi artificiali nelle zone a rischio. O meglio ancora evitare tale utilizzo.