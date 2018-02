Si schianta di notte contro una casa e fugge: 30enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALSTAGNA - La polizia locale della Valbrenta ha individuato e denunciato ilche nella notte del 17 febbraio incon l’auto ha sbattuto violentemente contro la parete di una abitazione, provocando danni all’intonaco, al terminale di una grondaia, alla griglia degli scarichi dell'edificio e alla segnaletica stradale per darsi alla fuga e lasciare sul postodella carrozzeria.Dopo la segnalazione alla polizia locale gli agenti delhanno attivato le ricerche del pirata. Grazie a qualche testimonianza e alle immagini dei Targasystem attivi lungo la Provinciale Campesana Valvecchia, a Campolongo e a Valstagna, gli agenti hanno individuato un’auto compatibile con i pezzi rinvenuti sul luogo dello schianto e fatto visita all’intestatario.Si tratta diresidente in Valbrenta che, con l’auto ancora incidentata,: è stata denunciata per velocità non commisurata, danni a strutture pubbliche e private e per omesso scambio dati.