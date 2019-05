A Schio in settembre Rigoldi mette in palio il titolo europeo Supergallo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - La grande boxe internazione a fine estate approderà nel Vicentino. Oggi 21 maggio L'EBU (European Boxing Union) ha reso noto cheil PalaRomare di Schio ospiterà l’incontro di boxe per il titolo Europeo cat. Supergallo (fino a 55,34 kg.) tra il campione in carica Luca Rigoldi, 26enne vicentino di Villaverla e Olexander Yehorov, ucraino di 31 anni: entrambi vantano un palmares professionistico di 20 vittorie e 1 sconfitta. L’appuntamento è organizzato dalla Boxe Loreni. Luca Rigoldi che combatterà a una quindicina di chilometri da casa ha vinto gli ultimi due titoli europei: il 17 novembre 2018 in Francia, a Hyeres, battendo ai punti sulle 12 riprese il favorito francese, detentore del titolo, Jeremy Parodi con votazione unanime dei giudici per 120-108, 119-109 e 120-113; titolo continentale bissato il 25 aprile a Brescia superando ai punti il francese Anthony Settoul per 120-108, 120-108, 119-109.