Si accende la stella cometa sospesa più grande d’Europa: è di 360 metri

di Vittorino Bernardi

TORREBELVICINO - Come dal 1986 alledal piazzale davanti alla chiesa di San Lorenzo sarà accesa la, orgoglio della vallata del Leogra. Sistemata sul monte Cingio la stella che resterà accesa per 5 notti, fino al 28 dicembre, è enorme: visibile a 15 chilometri di distanza è, con un nucleo da otto raggi di 32 metri ciascuno a cui sono collegate due code, una da 285 metri e l’altra da 225. La stella dispone die di un gruppo elettrogeno da 15 kilowatt per alimentare l’impianto. A metà degli anni novanta è stato introdotto un faro da 500 watt per lampeggiare al centro della cometa. L’installazione è curata, come la gestione, dall'associazione turritana “”. A giudizio dell’associazione, a oggi mai smentita, la luminaria risulta la più grande stella cometa unica e sospesa d'Europa. Anche quest’anno viene proposto il concorso fotografico a tema legato alla cometa: chiunque può partecipare, basta postare uno scatto della luminaria sul profilo Facebook Gruppo Stella Torrebelvicino. La più bella foto sarà selezionata per finire su una cartolina d’auguri per il prossimo Natale.