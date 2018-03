Coppia ruba grondaie di notte: scoperti dai Cc, c'è anche un minore

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO - Hanno scelto di, ma i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Vicenza li hanno scoperti mentre rubavano le grondaie in rame da un condominio di Grisignano di Zocco. A finire nei guai due persone, S.B., 40enne serbo domiciliato a Marghera e un minorenne italiano, P.F., residente nel Vicentino. Era da poco passata l’1 della notte scorsa quando i militari, impegnati in un'attività di contrasto ai reati predatori, hanno notato i due che stavano armeggiando nei pressi di un’abitazione. La coppia è stata bloccata con la refurtiva, qualche decina di chili di rame, costituito dalle grondaie appena staccate, e quindi condotti in caserma.Entrambi sono stati ritenuti responsabili di. Il minore, deferito in stato di libertà alla Procura di Venezia, è stato riconsegnato ai genitori, mentre il serbo è statoQuesta mattina si è svolto il rito direttissimo in tribunale a Vicenza, a seguito del quale il 40enne è stato condannato a mesi 3 di reclusione e 800 euro di multa, pena sospesa.