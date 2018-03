Giancarlo Caselli, Tina Martinez Montinaro e Roberto Baggio premiano 5 studenti

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Domani, giovedì, arrivano in città il procuratorecon, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci e l'ex calciatoreper parlare di legalità adelle superiori scledensi. L’appuntamento è per le 10 al PalaRomare di viale dell’Industria, a. A moderare quella che è un’assemblea studentesca allargata a più istituti sarà. L’appuntamento denominatoideato per promuovere e praticare la legalità nello sport è organizzato dall’, sorta in ricordo di Livio Romare, giocatore scledense di volley nel ruolo di centrale, detto “Masiera” per la sua abilità nel muro, scomparso per una malattia che non perdona il 21 dicembre 2014, all’età di 51 anni.Domattina a parlare di legalitàagli studenti saranno Gian Carlo Caselli, Tina Martinez Montanaro e l’ambasciatore Fao Roberto Baggio che in chiusurada 500 euro elargite da MasierAcademy ad altrettanti studenti che eccellono sia a scuola che nello sport da loro praticato. I cinque sono stati scelti dall’apposita selezioneper i voti alti conseguiti nell’anno scolastico 2016/17 e i risultati ottenuti in ambito sportivo. Curiosi e tifosi di Roberto Baggio non possono accedere al palasport chedalle forze dell’ordine: potranno sistemarsi davanti, nei pressi dello Schio Hotel per salutare il "divin codino".