Gatta vola di notte per 20 metri nel Bacchiglione: salvata dai pompieri

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - I vigili del fuoco rientrano nel novero deiper ripetuti e a volte rischiosi salvataggi. Come quello, sabato 9 febbraio, in contrà Sant’Andrea, poco distante da ponte Posterla. Dove è intervenuta una squadra della stazione di Arzignano percaduta nel Bacchiglione.Il felino nel rientrare a casa ha preso male le misure nel compiere un salto: invece di atterrare sul bordo del parapetto dell’appartamento della sua proprietaria al terzo piano, è, nelle acque delLa gatta, tutta bagnata, ha trovato riparo su un piccolo bordo in cemento: un pompiere l’haalla proprietaria.