Frontale in semicurva: auto accartocciata contro un palo. Quattro feriti

GAMBELLARA -stradale con, uno grave, poco dopo le 18.30 di ieri 2 giugno lungo via Fontanelle. Dalla ricostruzione del sinistro effettuata dai carabinieri di Montebello la 46enne F.Z. residente in paese nell’affrontare una semicurva ha perso il controllo della sua Mini Cooper, invaso la corsia opposto e si è scontrata frontalmente contro un Alfa 156 condotta dal 64enne G.F., con a bordo la moglie C.D.B di 66 anni e la figlia M.C.F. di 32..Per la violenza dell’impatto l’Alfa è finita contro, per accartocciarsi, un palo della linea telefonica. I tre occupanti residenti a Roncà (Verona), incastrati all’interno del mezzo, sono stati liberati dai vigili del fuoco di Lonigo e affidati ai sanitari del Suem, come la condente della Mini. Le tre donne sono state ricoverate negli ospedali di Arzignano e Vicenza in codice di media gravità, il conducente dell’Alfa in elisoccorso a Verona dove si trova in prognosi riservata. Per i rilievi e per consentre gli interventi dei vigili del fuoco e del Suem il tratto di strada è rimasto chiuso un paio di ore.