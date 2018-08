Falsi tecnici dell’acqua colpiscono due volte in 3 ore: rubati gioielli e 5 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È caccia da parte della polizia di Stato a una coppia di truffatori che venerdì mattina fingendosi tecnici della società dell’acqua hanno rubatoa un’anziana di 91 anni ea una 69enne. Attorno alle 9 di ieri l’altro a casa di una 91enne di Bertesinella si è presentato un individuo, dalla parlantina sciolta. «Buongiorno signora, sono un tecnico dell’acquedotto, devo controllare la». Entrato in casa ha lasciato aperta la porta d’ingresso e così si è intrufolato il complice che si è rivolto così all’anziana. «Signora ho fatto scappare un ladro appena entrato in casa. Controlli se manca qualcosa». La pensionata, probabilmente in stato di agitazione, ha, estratto una busta e controllato il contenuto diper rimetterla nel forno. Per la coppia di truffatori è stato facilela donna e appropriarsi della busta. Il secondo colpo da parte di falsi tecnici dell’acqua (probabilmente la stessa coppia) è stata messa a segno poco prima di mezzogiorno in zona Ca’ Balbi. Uno dei truffatori con la scusa di controllare i rubinetti hala padrona di casa di 69 anni mentre il complice è entrato in camera, ha rovistato nei cassetti e prelevato dei gioielli, per un valore non quantificato dalla proprietaria. Entrambe le truffate si sono rivolte al 113.