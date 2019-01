Scoppia l'incendio nel sottotetto: coniugi salvi grazie a un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENEGO - Sono terminate alle 7, di questa mattina, le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco dell’deldi un’abitazione in. Il rogo è divampato la notte scorsa poco prima delle 1.30 con l’allarme dato da un. Illesa la coppia diresidente nella casa.Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Bassano, Asiago e Vicenza con quattro automezzi e quattordici operatori hanno spento le fiamme, che hanno interessato l’intero sottotetto in legno di circa 80 mq dell’abitazione disposta su quattro livelli. Danneggiato anche l’impianto elettrico e la copertura in lamiere ondulate. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da un camino, sono al vaglio delle squadre intervenute. L’abitazione al momento non è agibile.