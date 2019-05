Super Lega: Veneto 49,8% Friuli 42,5 Crollo M5s: 8,9 doppiato dal Pd 18,9 Eletti e voti: definitivi

di Alvise Fontanella

Impressionano anche i dati delle province: il vecchio schema di una Lega forte in alcune aree e debolissima in altre è saltato: ora il primo partito del Veneto è tale in tutte le province, nessuna esclusa, e con percentuali assai vicine: basti pensare che in Veneto la provincia dove la Lega è più debole è Venezia, dove raggiunge comunque il 45,8%. La Lega supera la maggioranza assoluta nelle due province storicamente più forti, Treviso (53,7%) e Vicenza (52,7%). A Belluno il risultato è 47,2%, a Rovigo 48,5%, a Padova 48,3% e a Verona 49,7%. Al di là delle percentuali, è la cifra assoluta dei voti ricevuti a dare il senso della portata di questa vittoria: alle europee di 5 anni fa la Lega ricevette in Veneto 364.000 voti. Ieri ne ha ricevuti 1.200.000.

CINQUESTELLE E PD Il crollo del Movimento 5 stelle è clamoroso, sorpassato dal Pd: se in Italia il partito di Grillo si ferma al 17,1%, nel Nordest non raggiunge nemmeno il 10% fermandosi all'8,9% in Veneto, al 9,6% in Friuli Vg e all'8,7% in Trentino. Una débacle: alle europee di cinque anni fa il M5s aveva raggiunto in Veneto il 19,8% e alle politiche del 2018 era cresciuto ancora, fino a superare il 25%, secondo partito dopo la Lega. In cifra assoluta, la conta dei voti è drammatica: in un solo anno, tra le politiche del 2018 e le europee del 2019, il Movimento 5stelle in Veneto ha perso per strada più di 475.000 voti. Il Pd, pur perdendo oltre 400.000 voti rispetto alle precedenti europee, nelle quali in Veneto aveva raggiunto il 37,5%, e perdendo ancora altri 11.000 voti rispetto alle politiche dell'anno scorso, fa comunque meglio del Cinquestelle fermando la discesa al 18,9%, ben dieci punti sopra il partito di Grillo e in lieve recupero percentuale sulle politiche dell'anno scorso.



FORZA ITALIA E FRATELLI D'ITALIA Se la Lega fa il pieno, che Forza Italia si indebolisca è conseguenza prevedibile: ma pochi si attendevano in Veneto appena un 6%, solo quinto partito della Regione, sorpassato anche da Fratelli d'Italia che fa segnare un 6,76%. Sorpasso analogo anche in Friuli Vg, dove il partito di Giorgia Meloni fa il 7,6% e quello di Silvio Berlusconi soltanto il 6,7%.

nelle Venezie: alle elezioni europee 2019 inil partito di Salvini e di Zaia sfiora la, con il 49,9 per cento. Inè comunque fortissima, primo partito con il 42,5 per cento. Infa il 37,7%, primo partito ancora. Nella circoscrizione Nordest, che comprende anche l'ex rossa Emilia Romagna (anche lì quello di Salvini è il primo partito), la Lega fa segnare un 41%, record di sempre e fino a pochissimi anni fa inimmaginabile.LEGA SALVINI PREMIER 1234610 49,8%PARTITO DEMOCRATICO 468789 18,9%MOVIMENTO 5 STELLE 220429 8,91%FRATELLI D'ITALIA 167394 6,76%FORZA ITALIA 149636 6,05%EUROPA VERDE 67846 2,74%+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 67342 2,72%LA SINISTRA 25981 1,05%PARTITO ANIMALISTA 13291 0,54%POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 13145 0,53%PARTITO COMUNISTA 12919 0,52%CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 7737 0,31%SVP 7332 0,30%PARTITO PIRATA 6530 0,26%FORZA NUOVA 5352 0,22%POPOLARI PER L'ITALIA 4615 0,19%PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 2200 0,09%

20,6%, a Fratelli d'Italia con il 9,3 per cento, e soltanto quarto il M5s con l'8,5% ma davanti a Forza Italia scesa al 7%. Lega prima anche a Udine col 45,7%, davanti a Pd (21,3%), a M5s (8,8%), Fdi (7,3%) e Forza Italia (6,7%). Nell'ex provincia di Gorizia Lega al 36,9% poi Pd col 24,6% M5s col 12,2%, Fi col 5,9% e Fdi col 5,7%. Trieste infine: Lega davanti col 33%, dietro il Pd con il 24,4%, il M5s con l'11,8, Fdi con il 7,1 e Forza Italia con il 6,7%.



TRENTINO In provincia di Trento Lega primo partito col 37,75%, Pd secondo al 25,21%, M5s terzo con l'8,72%, davanti alla Svp (6,51%), Forza Italia (5,29%), Fratelli d'Italia (5,05%) ed Europa Verde (4,13%).

Lega primo partito anche nella Regione Autonoma, col 42,5%, e: a Pordenone col 45,8%, davanti al Pd colCon risultati simili, la stima di attribuzione dei 14 seggi che nel Parlamento Europeo sono a disposizione della Circoscrizione Nordest è impressionante: sei se li prende la Lega, quattro il Pd, solo due il Movimento 5stelle, uno Fratelli d'Italia. Forza Italia, fino a pochi anni fa primo partito, ottiene, anche grazie al contestatissimo accordo con la Svp, in forza del quale l'unico seggio scattato non andrà a Fi, ma al partito di lingua tedesca del Sudtirolo.

GLI ELETTI: DATI DEFINITIVI



LEGA 6 seggi: Matteo Salvini (voti 544.158), Mara Bizzotto (94.720), Gianantonio Da Re detto Toni (43.397), Paolo Borchia (37.342), Alessandra Basso (25.283), Elena Lizzi (25.252). Primo dei non eletti, ma prenderà il posto di Matteo Salvini: Marco Dreosto (23.158). Gli eletti veneti sono tre (Bizzotto, vicentina, Da Re, trevigiano, e Borchia, veronese), quelli friuliani due (Lizzi e Dreosto, che subentrerà a Salvini).



PD 4 seggi: Carlo Calenda (voti 275.161), Elisabetta Gualmini (77.177), Paolo De Castro (52.087), Alessandra Moretti (51.043). Primo dei non eletti: Achille Variati (49.480). Tra gli eletti, solo Moretti è veneta.



M5s 2 seggi: Marco Zullo (voti 15.960), Sabrina Pignedoli (13.685). Prima dei non eletti: Viviana Dal Cin (10.859). Tra gli eletti, Zullo "rappresenta" sia Veneto che Friuli, essendo nato a Verona e residente a Pordenone.



FdI 1 seggio: Giorgia Meloni (voti 72.482). Primo dei non eletti, ma prenderà il posto di Giorgia Meloni: Sergio Antonio Berlato (19.448).



Svp 1 seggio: Herbert Dorfmann (voti 100.057). Prima dei non eletti: Claudia Segnana (1.568).

