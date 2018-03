Torna l’educazione ambientale nelle scuole con Alto Vicentino Ambiente

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Alto Vicentino Ambiente, la società che si occupa dello, anche per il 2018 offre alle scuole primarie e secondarie dei 31 Comuni soci la possibilità di approfondire la tematica dei rifiuti con attività di. I percorsi formativi hanno l’obiettivo di fare conoscere la gestione dei rifiuti realizzata sul proprio territorio, sensibilizzare sui comportamenti più consapevoli calandoli nella quotidianità e sviluppare una coscienza critica sulla questione rifiuti. Per leè previsto un incontro in aula in cui i bambini potranno educarsi alla gestione dei rifiuti anche attraverso una specifica attività ludico-didattica e una visita guidata al Centro comunale di raccolta nel Comune di appartenenza dell’istituto.Leavranno momenti di formazione in classe con un focus sulla spesa intelligente e sulla riduzione dei rifiuti, accompagnati da un laboratorio e dalla visione di uno spettacolo teatrale, seguito da un dibattito. Simile è il programma per le, con la differenza che il laboratorio verrà sostituito da una visita agli impianti di selezione, stoccaggio e smaltimento con recupero di energia di Alto Vicentino Ambiente a Schio. Le scuole che hanno aderito al momento(14 primarie e altrettante secondarie) percoinvolti.Numeri incoraggianti per, presidente Ava. «Questo livello di adesione da parte delle scuole fa ben sperare in una sensibilizzazione sempre più capillare sul tema, la cui finalità è l’adozione delle migliori pratiche sui rifiuti, a partire dalla riduzione, proseguendo con il riciclo e, infine, con l’avvio a smaltimento della parte residua con recupero energetico. Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere le famiglie degli alunni, portando benefici e risultati sempre più significativi in termini di qualità della raccolta. Vogliamo allargare le occasioni per il consolidamento di una coscienza territoriale più matura e critica, attivando riflessioni sulla sostenibilità ambientale negli studenti di oggi, ovvero gli adulti e i cittadini di domani».