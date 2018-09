Presi di mira di notte bar e un Caf: due denunciati, uno bloccato subito

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Proseguono a tamburo battente da parte dei carabinieri della compagnia di via Maraschin i controlli sul territorio mirati a contrastare la criminalità nell’Alto Vicentino. Dopo l’arresto di martedì della 38enne plurisegnalata Gloria Helt bloccata in un’abitazione di Santorso, la scorsa notte i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno fermato due stranieri noti alle forze dell’ordine:, moldavo 21enne domiciliato a Schio e il, nullafacente e senza fissa.La coppia la scorsa notte ha: deldi via Strasseggiare e deli via XIX aprile. La chiamata di un cittadino al 112, testimone involontario del secondo assalto, ha permesso un tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri. I militari del maggiore Vincenzo Gardin hannoil moldavo con il cabile a dileguarsi a piedi: è stato denunciato in stato di libertà, anche se in stato di fuga.