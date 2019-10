CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Ma quale orso o lupo, l'animale più pericoloso per l'uomo che c'è in Italia è il cinghiale. È di gran lunga il più aggressivo». Una sentenza che non ammette appello. Il generale Daniele Zovi, quando parla, lo fa dall'alto di un'esperienza pluridecennale di comandante della Guardia forestale. Ha passato una vita a difendere i boschi con tutto ciò che fa parte dell'ecosistema silvestre, animali selvatici compresi. «I numeri parlano chiaro: in Italia gli orsi sono poche decine, i lupi poche centinaia. I cinghiali invece sono 2 milioni. Ma la pericolosità non viene solo dalle