Ladri di bici, clonatori di targhe e consumatori di droga: presi tre 15enni

THIENE - Tre quindicenni terribili, amici, sono stati identificati ieri dalla polizia locale Nordest Vicentino come consumatori di marijuana, due come ladri di biciclette e uno come clonatore della targa di un ciclomotore. Nella mattinata di ieri uno studente thienese si è messo alla ricerca della propria bicicletta, assieme a quella di un amico dalla rastrelliera del teatro Comunale, per vederle entrambe nei pressi della stazione ferroviaria con in sella due ragazzi.Lo studente ha chiamato la polizia locale con arrivo rapido degli agenti che hanno accompagnato i due ragazzi al comando di via Rasa per l’identificazione, dove hanno confessato il furto delle biciclette. All'interno degli uffici gli agenti hanno avvertito un forte, messo di fronte all'evidenza uno dei due quindicenni da una tasca dei pantaloni ha estratto un involucro con 10,5 grammi di marijuana, di proprietà di un altro 15enne. A carico del quale è emerso che su un ciclomotore in suo possesso è applicata la targa di, plurisegnalata per varie infrazioni commesse in città, documentate dai varchi elettronici.A carico del genitore verranno elevati dei verbali per mancanza di assicurazione e per circolazione con targa non propria. I tre 15enni sono statialla procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Venezia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per il furto delle biciclette. Sono in corso accertamenti per verificare se sono coinvolti altri giovani.